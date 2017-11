RJ recebe 3 alertas de risco por atrasos em medidas de ajuste para recuperação

O Estado do Rio de Janeiro está atrasado na implementação de medidas necessárias para seu equilíbrio fiscal, como a revisão de incentivos fiscais, a mudança da tributação de heranças e a renovação da concessão da CEG, companhia de gás que atua no território fluminense. Esses riscos mapeados pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal motivaram a emissão de três alertas por parte do colegiado, que conta com representantes do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do governo fluminense.

Todas essas iniciativas teriam impacto no curto prazo (muitas delas ainda em 2017) e duas delas com efeito contínuo sobre o fluxo de caixa do estado. É por isso que qualquer atraso pode comprometer o equilíbrio das contas do Rio de Janeiro no prazo estipulado pelo RRF.

O Conselho de Supervisão aprovou o relatório com os alertas de forma unânime. Mesmo assim, ainda não estipulou nenhuma medida para restituir as frustrações. “O Conselho () avalia não haver necessidade de solicitar no momento nenhuma medida compensatória para cumprimento do plano”, diz o documento, publicado nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU).