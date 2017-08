Rio fica fora do movimento de recuperação

Afundado na pior das crises fiscais que assolam os Estados e de ressaca após investimentos para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Rio ficou de fora do movimento de início de recuperação do mercado de trabalho no País como um todo. No 1.º semestre, foram fechadas 65.582 vagas de emprego formal no Rio, pior desempenho entre todos os Estados, revela estudo da CNC, com dados do Caged.

Com a crise, o governo fluminense acumula dívida de cerca de R$ 8 bilhões com fornecedores e os atrasos de salários somam cerca de R$ 2,4 bilhões, incluindo parte do 13º. O resultado é a lentidão ainda maior na recuperação do consumo, com impacto direto no comércio.

Tanto que o varejo foi o setor que mais fechou vagas com carteira assinada no Rio no 1.º semestre – o saldo negativo no Caged foi de 20.447 vagas.

Desde o início da recessão, em 2014, 49.762 estabelecimentos comerciais fecharam no Estado, segundo o Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDLRio). No 1.º semestre deste ano foram 9.730 lojas fechadas, salto de 55% ante o mesmo período de 2016. Na média, foram fechadas 54 lojas por dia. “O Estado do Rio está falido. Há 200 mil funcionários públicos sem receber e a crise da Petrobrás levou ao cancelamento de contratos e a demissões”, disse o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves.