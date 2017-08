Relator da TLP deve apresentar parecer ainda hoje na comissão mista, diz senadora

A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) afirmou nesta terça-feira, dia 1º, que a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que balizará os empréstimos do BNDES, deve ter o apoio do Senado Federal.

A senadora participou de café da manhã com integrantes da equipe econômica e parlamentares no Ministério da Fazenda para discutir a medida. Apesar de a iniciativa afetar diretamente os financiamentos do BNDES, o presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro, não participou do encontro.

“Foi colocado que há uma convergência entre as quatro áreas: Fazenda, Planejamento, Banco Central e BNDES”, limitou-se a dizer a senadora, quando questionada sobre a ausência de Rabello de Castro. Ele está em Brasília nesta terça-feira e se reuniu mais cedo com o presidente Michel Temer.