Relator da reforma tributária apresentará texto com propostas na terça-feira

Além de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar o sistema tributário, deputado avalia que será necessário aprovar pelo menos outros 11 projetos que regulamentarão o novo modelo proposto por ele, com a criação de um imposto único sobre o consumo – o IVA, conforme modelo europeu -, além do Imposto de Renda, dos impostos sobre propriedade e a contribuição previdenciária.

Depois de quase duas horas de reunião com o presidente Michel Temer e a equipe econômica do governo no Palácio do Planalto, o relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), reafirmou nesta sexta-feira, 18, que apresentará o seu texto com as propostas para simplificar a cobrança de tributos no País na próxima terça-feira (22).

Os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, estavam na reunião, mas não propuseram mudanças ao texto do relator. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, não participou do encontro. Segundo Hauly, as ideias do governo devem entrar em uma emenda aglutinativa assim que a proposta for aprovada na comissão especial da reforma e seguir para o plenário da Câmara.

“Me comprometi a não apresentar a proposta no primeiro semestre, enquanto se debatiam as reformas trabalhista e da Previdência, mas agora posso apresentá-las. Acredito que haja uma convergência no parlamento em torno desse projeto, que é suprapartidário e tem o objetivo de resgatar a competitividade do País”, disse.

LEIA TAMBÉM: Incertezas sobre reformas e ajustes na economia compõem 'fator de risco' para BC

O ministro Dyogo Oliveira também já deixou o Planalto, mas Meirelles continuou reunido com Temer.