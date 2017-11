Reforma tributária nos EUA e indicadores guiam alta das bolsas da Europa

Os investidores pausaram a recente pressão vendedora sobre as ações em solo europeu enquanto monitoravam as perspectivas de aprovação da reforma tributária nos EUA. A Câmara dos Representantes irá votar no plenário o plano dos deputados republicanos, enquanto o Comitê de Finanças do Senado avança com a proposta dos senadores, apesar de dúvidas permanecerem após os republicanos desejarem colocar a revogação de parte do Obamacare no plano tributário.

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta quinta-feira, 16, recuperando-se de fortes perdas nos últimos dias. O movimento otimista se deu em torno de indicadores da região e com a reforma tributária nos Estados Unidos no radar.

Entre os indicadores divulgados no dia, as vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,3% em outubro ante setembro, acima da previsão de analistas, que esperavam avanço de 0,1%. O dado deu fôlego à libra esterlina, mas não impediu que o índice FTSE-100 fechasse em alta de 0,19%, aos 7.386,94 pontos.

Também foi monitorada pelos investidores a inflação ao consumidor medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que teve alta de 0,1% em outubro ante setembro, avançando 1,4% na comparação anual, de acordo com a agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Além disso, as vendas de carros novos na UE avançaram fortemente em outubro, voltando a crescer após queda em setembro. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os registros de carros novos no bloco aumentaram 5,9% em outubro ante igual mês do ano passado, a 1,17 milhão de unidades.

Em Frankfurt, o índice DAX se beneficiou das vendas de veículos novos e fechou em alta de 0,55%, aos 13.047,22 pontos. Entre as montadoras, a Daimler subiu 0,20%, a Volkswagen avançou 2,70% e a BMW ganhou 0,04%. Na bolsa de Paris, o movimento foi semelhante com a Renault (+1,34%) e a Peugeot (+1,27%) ajudando na alta de 0,66%, do índice CAC-40, que encerrou o dia em 5.336,39 pontos.

O índice Ibex-35, da bolsa de Madri, fechou em alta de 0,75%, aos 10.088,70 pontos, enquanto em Lisboa o índice PSI-20 avançou 0,22%, aos 5.271,75 pontos. A mesma variação porcentual foi vista no índice FTSE-Mib, da bolsa de Milão, que fechou aos 22.206,60 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)