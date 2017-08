Reforma tributária está em seus primeiros movimentos, diz Meirelles

A reforma tributária no Brasil está, neste momento, dando seus primeiros passos, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, o Brasil precisa ter um sistema tributário mais racional e que direcione para o crescimento.

O ministro destacou, entre outras medidas, o teto dos gastos já aprovado pelo Congresso, assim como a reforma trabalhista. “Na Alemanha reforma trabalhista levou a forte queda do desemprego”, exemplificou.

Com o teto de gastos, Meirelles disse que a despesa primária cairia de 19% para 15% do PIB em 2026. “Essa será a diferença do tamanho do governo na economia. Haverá mais investimentos é uma mudança de estrutura e menos Estado na economia brasileira”, afirmou, em discurso no Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, organizado pela B3. Por outro lado, sem o teto de gastos, a despesa primária saltaria de 19% para 25% do PIB em 2026.