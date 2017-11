Reforma da Previdência precisa ser aprovada até o final do ano, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), considera que a reforma da Previdência precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados até o final do ano, caso contrário seria inviabilizada. “Se virar o ano sem votar esta matéria, ficará muito difícil começar o ano iniciando uma discussão de reforma de Previdência”, disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Para ele, se os deputados aprovarem um “projeto palatável”, não há “nenhuma dúvida” que os senadores terão “responsabilidade” para discutir e votar a matéria no início de 2018.

Jucá admitiu que o calendário da reforma foi prejudicado pelas denúncias contra o presidente Michel Temer, apresentadas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. “O calendário da reforma da Previdência foi extremamente impactado pelas ações do Rodrigo Janot, contrário a todo esse projeto de reformas que nós estamos fazendo”, criticou. “É claro que as denúncias prejudicaram esse calendário, estamos chegando ao final do ano, portanto, com a proximidade da eleição, seria muito importante que a Câmara pudesse definir aquilo que precisa ser votado.”

LEIA TAMBÉM: Movimento de empresários ainda procura liderança

O senador disse que é importante aprovar “alguma medida” da reforma, pois isso representaria uma mudança no “modelo previdenciário” e um “avanço político”. “Mesmo que não seja tudo o que precisa ser votado”, ponderou.