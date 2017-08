Reforma da Previdência é plano A, diz secretário

Em meio a sinais de que a equipe econômica estuda medidas compensatórias caso a reforma da Previdência seja ainda mais desidratada no Congresso Nacional, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou que o governo segue comprometido com o texto substitutivo aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados: “Afirmo categoricamente que a gente está firme no plano A”.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quinta-feira em evento em São Paulo que a área econômica já tem um mapeamento de medidas que poderiam ser adotadas caso a proposta seja aprovada apenas em parte no Congresso. Muitos deputados defendem que o governo resuma a reforma à instituição de uma idade mínima para a aposentadoria, movimento que pode ganhar força diante dos recentes sinais da equipe econômica. O próprio presidente Michel Temer declarou no início do mês que a reforma “não será tão abrangente” e chamou a projeto de “atualização previdenciária”.

Caetano ressaltou ontem que, nas conversas com Meirelles e com os ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, as discussões são sempre em torno da manutenção do “plano A” da reforma, que é o texto construído em conjunto com o relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). “O discurso que eu coordeno com eles, e não é só discurso, é atitude mesmo, que eles falam pra mim olhando no olho, é que estamos firmes no plano A”, disse o secretário.