Reforma da Previdência deverá ser diluída para ter chances, diz Anastasia

“A dificuldade já é notória, acho que a proposta atual precisa ser modificada na Câmara, declarou o tucano, que participou do 6º Simpósio de Direito Empresarial da Aliança de Advocacia Empresarial (Alae), em São Paulo.

Na quarta, a Câmara rejeitou a denúncia contra o presidente Temer por 263 votos contra 227. O placar governista ficou aquém dos 308 votos necessários para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como é o caso da reforma previdenciária.

Após participar de uma das mesas de debate no evento, o senador mineiro disse que a vitória de Temer na quarta era esperada e deve marcar uma volta à normalidade. Ele não quis comentar a postura do PSDB na votação, que evidenciou a forte divisão do partido. Dos 47 deputados da bancada, 22 foram contra a denúncia, 21 a favor e quatro se ausentaram.

