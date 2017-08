Recuperação mais forte não é disseminada

A recuperação mais forte do que a média nas atividades industriais que utilizam mais tecnologia na cadeia de fabricação de seus produtos pode não ser totalmente disseminada. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, considera a recuperação ainda apenas pontual.

“Alguns poucos segmentos estão mostrando resultado positivo, mesmo na indústria de eletrônicos, porque dependemos muito da confiança do consumidor. A taxa de desemprego alta resulta em menor consumo, menor demanda por produtos, menor produção”, disse Périco, que atua na Zona Franca de Manaus, polo de fabricação de eletroeletrônicos.

LEIA TAMBÉM: EUA estão em "guerra econômica" com a China, diz assessor de Trump

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, embora a busca por componentes eletrônicos e equipamentos para automação industrial esteja aquecida, as indústrias representadas pela associação estão operando com uso de 72% de sua capacidade de produção. Em 2014, o setor chegou a usar 82% da capacidade.