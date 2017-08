Receita: queda no IRPJ foi responsável por fraco desempenho da arrecadação

O chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta sexta-feira, 25, que a queda na arrecadação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) foi a principal responsável pelo fraco desempenho das receitas em julho.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o recolhimento do IR de empresas caiu 18,60%, para R$ 18,110. “Houve uma perda de R$ 4,139 bilhões nessa comparação”, destacou Malaquias. “Ainda estamos investigando a causa disso”, completou.

De acordo com ele, nos últimos três meses, a estimativas do setor financeiro estão vindo menores do que ocorria no mesmo período de 2016. Malaquias apontou que os bancos estão adequando seus recolhimentos em relação às suas perspectivas de resultados.