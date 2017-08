Realidade aumentada chega à indústria

A chegada da tecnologia, que ganhou fama no ano passado após a “febre Pokémon Go” e ainda dá os primeiros passos em empresas pelo mundo, mudou a rotina dos operadores. Em vez de consultar manuais antes de fazer a manutenção, agora eles só abrem o aplicativo e “escaneiam” um adesivo. O app, então, dá início a um passo a passo sobre como uma peça deve ser trocada. Animações surgem na tela para demonstrar como proceder. Agora, em vez de registrar a atividade num papel ou planilha, basta tirar uma foto. “Os operadores de outras máquinas ficam curiosos”, diz Santana. “Querem saber quando vão poder usar.”

Quando o coordenador de manutenção Cesar Santana colou adesivos nos vidros em uma das linhas de envase de cosméticos da fábrica da Natura em Cajamar, Região Metropolitana de São Paulo, a operadora Geicica Cruz estranhou. “Está parecendo uma árvore de Natal”, reclamou. Mal sabia que, em pouco tempo, estaria se perguntando por que não pensaram nisso antes. Os adesivos são parte do mecanismo que torna possível o uso da realidade aumentada – tecnologia que sobrepõe objetos virtuais no mundo real. A Natura começou a testar o recurso há cerca de dois meses.

O investimento na realidade aumentada faz parte do esforço da fabricante de cosméticos em se preparar para um futuro no qual máquinas, profissionais e produtos vão trocar informações em tempo real, tendência conhecida como Indústria 4.0. “As indústrias estão começando agora a testar a tecnologia em seus processos”, diz Roberto Frossard, líder do centro de inovação da consultoria Accenture no Brasil.

“A velocidade de adoção está aumentando, pois a tecnologia está mais acessível.”

O projeto de realidade aumentada na Natura é fruto de um acordo com a startup paranaense GoEpik, que desenvolveu uma plataforma para levar a tecnologia para a indústria (ler mais abaixo). Com pouco mais de seis meses de existência, a startup faturou R$ 200 mil e tem grandes clientes.

A Natura não é a única a fazer testes com a startup. Em sua planta em São José dos Pinhais (PR), a montadora Renault experimentou o recurso num evento de prevenção de acidentes. Os funcionários andavam pela fábrica com um celular na mão e podiam interagir com os equipamentos de proteção exigidos em cada setor. “Treinamentos de segurança nunca geram interesse. Dessa vez, a repercussão foi grande”, conta o responsável pelos sistemas de manufatura da Renault para a América Latina, Edson Giesel. “O sucesso foi tamanho que desistimos de construir salas de treinamento de segurança.” Hoje, a tecnologia já é usada pela Renault em Portugal e há planos de expansão para outros países.

Além da economia, o projeto ajudou Giesel a provar para a direção que a tecnologia não é mero entretenimento. O resultado deu tão certo que a Renault já faz outro projeto com realidade aumentada: o do especialista remoto. Se um operador não consegue consertar uma máquina, ele usa óculos especiais para se tornar os olhos de um especialista que está em outra planta.

Ressurreição

Os testes com óculos de realidade aumentada ainda são raros no País – em geral, são usados em celulares ou tablets para acessar as plataformas. Em Canoas (RS), porém, a multinacional de equipamentos agrícolas AGCO resolveu começar a testar o Glass, óculos de realidade aumentada criados pelo Google. Antes considerado símbolo da vida pós-smartphone, o Glass parou de ser vendido em 2015, mas ressuscitou em julho, numa versão para empresas.

Três inspetores de qualidade usam os óculos na linha de montagem dos monoblocos, espécie de chassi dos tratores. “Os óculos leem o código de especificação e identificam o produto”, diz o diretor de manufatura da AGCO, Guilherme Pinto. “Depois, um software guia a inspeção.” Se um aspecto está fora do padrão, o inspetor tira fotos, grava vídeos e pode até chamar um engenheiro.

Os testes no Brasil são uma expansão de um projeto de sucesso iniciado pela multinacional nos EUA em 2015. Em sua planta em Jackson, Minnesota, mais de 200 pares de óculos estão em uso. A empresa não revela o valor do investimento. Até agora, colhe bons frutos: o tempo de inspeção de qualidade na fábrica dos EUA caiu em 30% e o tempo de produção das peças, 25%. “Os números podem ser ainda melhores no futuro”, diz o diretor de manufatura da AGCO.

