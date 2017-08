Rabello: País tem problemas mais urgentes a resolver que a TLP

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse nesta segunda-feira, 14, que “não será o fim do mundo” se o governo tiver que trabalhar por mais tempo na substituição da taxa de juros que norteia o custo dos financiamentos do banco de fomento.

Hoje, após participar de evento na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Rabello comentou que o País tem outros problemas mais urgentes a resolver. “A MP é de longo prazo. Começa a ter repercussão apenas em 2019. O Pais pode ficar um pouco mais tranquilo porque temos mais problemas emergenciais a resolver. Será muito bom se ela for aprovada, mas também não é o fim do mundo se tivermos que trabalhar um pouco mais na definição”, afirmou o presidente do BNDES.

A Câmara e o Senado têm até, no máximo, 6 de setembro para votar a Medida Provisória da Taxa de Longo Prazo (TLP), criada para substituir a atual Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Com juros mais altos, a nova taxa visa a eliminar os subsídios embutidos nos empréstimos do BNDES, cujas fontes de recursos, em especial o Tesouro, captam dinheiro à taxa Selic (9,25% ao ano) – portanto, mais alta do que a cobrada ao banco de fomento.