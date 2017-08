Queremos encerrar ciclo de reformas até o final do ano, diz Meirelles

No segundo semestre, Meirelles ressaltou que os indicadores vão apresentar melhora ainda mais substancial. O ministro ressaltou o avanço das reformas. “Pretendemos até o final do ano encerrar o ciclo de reformas macroeconômicas do Brasil.”

“Quando assumimos, havia dois objetivos. Resgatar a economia brasileira da maior recessão da história do País e elevar a taxa de crescimento do País”, afirmou Meirelles, citando uma série de setores, como têxtil e calçados, que estão apresentando expansão da atividade. “Há evidências suficientes para perceber que a recessão ficou para trás”, disse ele.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na noite desta segunda-feira, 7, que o momento atual é de retomada, que a economia brasileira está crescendo e que o governo quer encerrar o ciclo de reformas macroeconômicas, como as da Previdência e tributária, até o final de 2017.

Além das reformas mais amplas, como a tributária, a da Previdência e a trabalhista, Meirelles mencionou microrreformas que vão ajudar a aumentar a produtividade da indústria brasileira e melhorar o ambiente de negócios. Um dos reflexos deve ser o avanço do Brasil no ranking anual do Banco Mundial sobre a facilidade de se fazer negócios em mais de 180 países.

O ministro ressaltou que já neste trimestre está ocorrendo uma expansão do investimento privado, que foi bastante afetado no período da recessão. Esta melhora, disse ele, é reflexo do avanço da confiança dos agentes.

O mercado de trabalho também foi um dos temas comentados por Meirelles em sua apresentação. O ministro destacou que há uma defasagem da recuperação do emprego em relação à retomada da economia. Após a taxa de desemprego atingir o pico de 13,2%, o indicador começou a cair em junho e a massa salarial cresceu.

Meirelles discursou por 15 minutos em evento da revista Exame, em São Paulo.