PSDB não vai fechar questão sobre votação da reforma da Previdência

Deputados que deixaram a reunião da Executiva Nacional do PSDB em Brasília nesta quarta-feira, 22, afirmaram que o partido não vai fechar questão para votar a favor da reforma da Previdência. Os parlamentares tucanos estão divididos e parte deles receia ter prejuízos eleitorais no ano que vem se votar com a reforma patrocinada pelo governo Michel Temer.

“O partido não vai fechar questão, mas vai fazer uma recomendação forte em apoio”, disse o ex-ministro das Cidades Bruno Araújo. “Foi uma posição consensual.”

LEIA TAMBÉM: No campo, a revolução das startups

Quando um partido fecha questão, o líder da bancada orienta o voto contra ou a favor uma matéria e os deputados devem seguir a determinação, podendo ser punidos em caso de descumprimento.