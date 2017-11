Protesto por direito trabalhista bloqueia pista local da Marginal do Tietê em SP

Protesto de vigilantes de uma empresa de segurança bloqueia uma faixa da pista local da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, nesta quinta-feira, 23. Pelo menos, 50 pessoas ocupavam a via por volta das 13 horas. Muitos seguravam cartazes e reivindicavam benefícios trabalhistas.

A Polícia Militar (PM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanham a manifestação e também orientam os motoristas no desvio do trânsito.

Em razão do protesto, a situação também está complicada na chegada das rodovias Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes.