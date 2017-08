Protesto de caminhoneiro pode continuar hoje

Os caminhoneiros pararam rodovias em, pelo menos, oito Estados brasileiros ontem em protesto contra o aumento dos impostos sobre o óleo diesel. Os protestos foram mais fortes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, segundo a União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam). A expectativa é que a manifestação continue hoje.

Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cerca de 40 caminhões estiveram na manifestação na Rodovia Anhanguera, próximo à Ceagesp, na entrada da cidade, por volta do meio-dia.

Os motoristas reclamam do aumento no preço do combustível – além da alta do PIS/Cofins, a semana foi marcada por reajustes diários dos preços da gasolina anunciados pela Petrobrás às distribuidoras -, dos valores dos pedágios, do baixo valor recebido pelo frete e de outras questões que envolvem a categoria. No chamado “Trevão”, foi preciso o apoio da Polícia Rodoviária para garantir a segurança no tráfego de veículos durante o protesto.