Propostas para administrar fundo imobiliário de SP serão abertas em 22/9

O governo de São Paulo informou nesta quarta-feira, 23, que vai abrir no dia 22 de setembro as propostas da licitação que vai definir o administrador, provavelmente um banco, do fundo de investimento criado como instrumento de venda dos imóveis públicos ociosos do Estado.

Entre imóveis comerciais e residências, além de terrenos, barracões, oficinas e ginásios, o portfólio a ser colocado à venda começa com 267 unidades, avaliadas em R$ 279 milhões, de 57 cidades. No total, o governo estadual tem um estoque de mais de 5 mil imóveis, avaliados inicialmente em R$ 1 bilhão.

LEIA TAMBÉM: Temer: combate às reformas é político; as pessoas não combatem o conteúdo

O edital do pregão presencial que contratará o administrador da carteira de imóveis será publicado na quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado.