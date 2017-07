Proposta do governo reduz limites para acesso ao mercado livre de energia

PA proposta de aprimoramento do marco regulatório do setor elétrico, divulgado no início da noite desta quarta-feira, 5, inclui uma redução dos limites de acesso ao mercado livre de energia, no qual consumidores podem adquirir energia diretamente dos geradores. Conforme antecipou na terça-feira, 4, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo pretende permitir que mais consumidores de média e alta tensão possam acessar esse mercado, por meio de uma abertura gradual até 2028.

Atualmente, podem participar deste mercado apenas grandes consumidores, com demanda acima de 3 MW, e os chamados consumidores especiais, com consumo entre 500 kW e 3 MW, que precisam, porém, adquirir energia de fontes incentivadas, como a solar, eólica e biomassa. A proposta é de que esses limites sejam reduzidos ano a ano, até chegar aos 75 KW. O consumidor residencial e de baixa tensão, porém, não será contemplado.

O MME explica que a abertura “parcial e conservadora” busca evitar uma transição muito acelerada, “sem a adequada preparação e adaptação dos instrumentos e elementos de coesão que garantam a sustentabilidade dessa abertura”. Já no que diz respeito à ausência dos consumidores de baixa tensão, o ministério argumenta que não há informações que permitam avaliações mais profundas sobre o benefício em inclui-lo

na abertura de mercado. Além disso, cita que falta informação dos consumidores a respeito do mercado livre. A proposta governamental salienta, porém, que os consumidores residenciais poderão ser futuramente contemplados com a opção de migração, quando “a sustentabilidade do modelo esteja assegurada”.