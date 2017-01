Promoções e Black Friday incentivaram alta nas vendas no varejo, diz IBGE

As promoções de novembro, especialmente a Black Friday, impulsionaram as vendas no varejo em relação ao mês anterior, num movimento de antecipação de compras para o Natal. No entanto, a alta de 2,0% no volume vendido no período não altera a trajetória negativa do comércio varejista, avaliou Isabella Nunes, coordenadora da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Resultado do varejo é bom, mas pontualmente. É um resultado positivo, mas não reverte a trajetória negativa que o varejo vem mostrando já há algum tempo”, declarou Isabella.

As atividades que mais influenciaram o avanço no varejo em novembro foram impulsionadas pela Black Friday, como supermercados, eletrodomésticos, lojas de departamento, e equipamentos para informática e comunicação. A coordenadora da pesquisa explica que mesmo os supermercados não necessariamente venderam apenas alimentos, mas também equipamentos eletrônicos.

“O supermercado também tem outras gamas de produtos, mais variada, que envolvem eletrônicos e eletrodomésticos, que são bastante demandados nessa Black Friday”, lembrou a pesquisadora do IBGE.

Apesar da melhora em novembro, as vendas no varejo ainda estão 11,8% abaixo do patamar mais alto, registrado em novembro de 2014. Já no varejo ampliado, que inclui os segmentos de veículos e material de construção, o volume vendido está 22,1% abaixo do patamar mais elevado, alcançado em agosto de 2012. “O varejo não se recupera em relação ao ano anterior em nenhuma atividade”, ressaltou Isabella.

