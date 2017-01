Projeto da BP pode elevar produção de campo de petróleo em 50 mil barris por dia

A BP anunciou o projeto de expansão do campo Thunder Horse, em águas profundas no Golfo do México, 11 meses antes do até então previsto e ao custo de US$ 150 milhões. A gigante do setor de energia disse nesta segunda-feira que o projeto deve elevar a produção na área em cerca de 50 mil barris por dia de petróleo equivalente.

O campo Thunder Horse foi fundado em 1999 e é uma das maiores descobertas da BP no Golfo do México. A BP detém 75% dos negócios no campo e a Exxon Mobil, 25%. Fonte: Dow Jones Newswires.

