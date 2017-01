Projeção do Focus para Selic no fim de 2017 cai de 9,75% para 9,50% ao ano

Sob influência da decisão de política monetária do início do mês, quando o Banco Central (BC) acelerou o corte de juros, e dos dados mais recentes sobre a inflação, os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas projeções para a Selic no fim de 2017 e 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 23, que a mediana das previsões para a Selic este ano passou de 9,75% para 9,50% ao ano. Há um mês, estava em 10,50% ao ano.

O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 passou de 9,50% para 9,38% ao ano. Na prática, isso indica que ainda há divisão sobre se a Selic estará em 9,50% ou em 9,25% no fim do próximo ano. Há um mês, a projeção estava em 9,75%.

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central surpreender o mercado e cortar a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 13,75% para 13,00% ao ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, na última quinta-feira, 19, que o IPCA-15 – considerado uma prévia da inflação oficial – encerrou janeiro com taxa de 0,31%, a mais baixa para o mês desde 1994.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 passou de 11,08% para 10,91% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 11,53%. No caso de 2018, a Selic média foi de 9,70% para 9,50% ao ano. Quatro semanas antes, estava em 10,00%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 9,50% ao ano, mesmo patamar de uma semana antes. Há um mês, a projeção era de 10,00% ao ano. O Top 5 também manteve a projeção para a Selic no fim de 2018, de 9,50%, ante 10,25% um mês atrás.

Abertura de dados

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus revela que os economistas do mercado financeiro esperam mais dois cortes de 0,75 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros) este ano. O primeiro ocorreria em fevereiro e o segundo, em abril. Atualmente, a taxa está em 13,00% ao ano.

Após os dois cortes de 0,75 ponto, as projeções indicam que a taxa básica passaria por três reduções de 0,50 ponto porcentual, em junho, julho e setembro. Em outubro, conforme os dados de expectativas, a redução da Selic seria de 0,25 ponto porcentual. Finalmente, em dezembro deste ano, o BC cortaria a taxa em mais 0,25 ponto porcentual, o que a faria encerrar 2017 em 9,50% ao ano.