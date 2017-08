Projeção de arrecadação do governo com concessões em 2018 é de R$ 20 bi

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo projeta arrecadar R$ 20 bilhões adicionais com concessões em 2018. Serão de R$ 7,5 bilhões com leilões no setor de energia e outros R$ 6 bilhões com aeroportos. Outros R$ 6,5 bilhões já estavam previstos.

Ele acrescentou que as novas concessões de aeroportos serão detalhadas no Programa de Parcerias de Investimento (PPI). “Quais serão os aeroportos licitados será uma decisão do PPI”, acrescentou.

Meirelles disse que o governo considerou várias alternativas e colocou um valor “factível” nas propostas de alteração da meta. “Existe uma série suficiente de alternativas que nos permite ter segurança de que teremos o resultado das concessões previsto”, completou.