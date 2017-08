Produtores rurais criticam lista de defensisvos

Criada em 2016 pelo Ministério da Agricultura (Mapa) para tentar apressar o registro de um pequeno grupo de agrotóxicos sob a justificativa de que eles seriam essenciais para a segurança da produção agrícola do País, a lista de prioridades se transformou num alvo de críticas e desconfiança. Produtores e integrantes do próprio governo questionam os critérios adotados para escolher quais são os produtos com direito a furar a fila de espera, ganhar o registro e, com isso, o passaporte para disputar um mercado que em 2016 movimentou no Brasil o equivalente a US$ 9 bilhões.

Atualmente, mais de mil produtos aguardam o aval do governo federal para serem comercializados e aplicados nas lavouras do País. O sinal verde é dado somente depois de os produtos serem aprovados em três análises distintas. O Ministério da Agricultura avalia a eficácia do produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) verifica a segurança para humanos e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a segurança para o meio ambiente. Pela fila geral, a espera pode levar até oito anos, em média. Para se ter ideia, no ano passado foram concedidos 277 pedidos. A análise é feita a partir do critério de antiguidade.

LEIA TAMBÉM: Temer diz no Twitter que País está crescendo a taxa superior à prevista

Diante de tamanha demora, o Mapa criou a lista de prioridades, que seria usada para avaliar casos urgentes, como defensivos agrícolas indispensáveis para combater pragas específicas que ameaçam lavouras ou para aumentar a concorrência do mercado.