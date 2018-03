Produção de aço bruto em fevereiro sobe 5,5%, diz IABr

A produção brasileira de aço bruto em fevereiro somou 2,714 milhões de toneladas, aumento de 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Instituto Aço Brasil (IABr). No bimestre o volume chegou em 5,58 milhões de toneladas e avançou 3,3%.

A fabricação de laminados no mês passado alcançou 1,827 milhão de toneladas, crescimento de 7,5% ante o mesmo período do ano anterior. Nos dois primeiros meses do ano o volume foi de 3,715 milhões de toneladas, aumento de 6,8%.

Considerando o aço plano, o volume produzido em fevereiro foi de 1,088 milhão de toneladas (+5,8%) e aumento de 7,8% considerando o bimestre, quando o volume chegou em 2,246 milhões de toneladas. Em longos o volume em fevereiro alcançou 739 mil toneladas, crescimento de 10% ainda na relação anual. No acumulado do ano o aumento foi de 5,5% (1,469 milhão de toneladas).

O consumo aparente nacional – obtido pela produção doméstica excluídas as exportações e acrescidas as importações – de produtos siderúrgicos foi de 3,2 milhões de toneladas no primeiro bimestre de 2018, crescimento de 12,6%.

As importações caíram 1,9% em fevereiro para 158 mil toneladas, considerando a relação anual. No bimestre, no entanto, as importações recuaram 1,4%.

Já as exportações brasileiras caíram 11,8% mês passado para 1,034 milhão de toneladas. Em janeiro e fevereiro somaram 2,386 milhões de toneladas, com recuo de 2,4%. Neste mês, em março, os Estados Unidos passaram a adotar uma taxação de 25% para o aço importado do Brasil, mas as usinas já vinham, antes disso, destinando suas vendas ao mercado interno.