Produção brasileira de aço bruto cai 9,2% em 2016, revela IABr

A produção brasileira de aço bruto no ano passado caiu 9,2% na relação anual para 30,212 milhões de toneladas, de acordo com dados do Instituto Aço Brasil (IABr). Em dezembro a produção foi de 2,148 milhões de toneladas, recuo de 12,7% ante o observado um ano antes.

Já a fabricação de laminados alcançou 20,894 milhões de toneladas no ano passado, queda de 7,7% em relação ao exercício de 2015. Em dezembro o volume foi de 1,399 milhão de toneladas, queda de 7,6%.

LEIA TAMBÉM: Confiança do empresário cai pelo segundo mês consecutivo em novembro, diz CNI

A produção de aço plano pelas siderúrgicas brasileiras somou 12,274 milhões de toneladas, queda de 8,3% ante o visto no ano anterior. Em dezembro a produção foi de 1,026 milhão de toneladas, retração de 4,4%.

Por fim o volume de aço longo produzido foi de 8,620 milhões de toneladas em 2016, redução de 6,8% ante visto em 2015. Em dezembro a queda observada foi de 15,3% para 373,1 mil toneladas.

Ainda de acordo com dados do IABr, o consumo aparente de produtos siderúrgicos alcançou 18,2 milhões de toneladas em 2016, recuo de 14,4% sobre 2015.

LEIA TAMBÉM: IBP diz que fim do Repetro no Rio deve empurrar investidor para SP e ES

As importações em dezembro somaram 201 mil toneladas, alta de 75% na relação anual, mas queda de 12% em relação a novembro.