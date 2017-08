Primeira sessão da CPI do BNDES tem duração de apenas 15 minutos

Após almoçar com o presidente Michel Temer, nesta terça-feira, 15, o relator da CPI do BNDES no Senado, Roberto Rocha (PSB-MA), apresentou o plano de trabalho do colegiado. Durante a primeira reunião da CPI, que durou apenas 15 minutos, Rocha disse que o calendário foi elaborado “a várias mãos”. “Terminamos hoje em um almoço uma proposta de plano de trabalho para ser submetida a esta comissão”, disse no plenário da CPI.

No encontro com Temer, que ocorreu às 12h30, também esteve presente o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Em conversa com jornalistas, no entanto, Rocha negou que tenha falado sobre a CPI durante a reunião com Temer e Eunício. A assessoria de imprensa do parlamentar justificou que, depois do almoço com o presidente da República, Rocha participou de um outro almoço com consultores legislativos em seu gabinete para finalizar o calendário. Procurada, a assessoria de imprensa do presidente do Senado confirmou que ele participou da reunião com Temer mas almoçou em seguida com a bancada do PSDB na Casa.

Esvaziada, a primeira sessão da CPI do BNDES durou apenas 15 minutos. Depois da leitura do seu plano de trabalho para as próximas semanas, Rocha pediu que a votação do calendário fosse transferida para amanhã. Na prática, isto deve adiar o início das atividades do colegiado pelo menos até a semana que vem.