Previsão do mercado financeiro para Selic no fim de 2017 segue em 10,50%

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa para a taxa básica de juros ao fim de 2017. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 26, que a mediana das previsões para a Selic no final do próximo ano seguiu em 10,50% ao ano. Há um mês, estava em 10,75%.

A perspectiva de inflação dentro da margem ainda em 2016 foi reforçada pelo IPCA-15 de dezembro, que indicou inflação de 0,19% – a menor taxa para o mês desde dezembro de 1998. Além disso, o Banco Central atualizou, no RTI, suas projeções para a inflação e passou a estimar índice de 6,5% em 2016 – portanto, no teto da meta. Para 2017, o BC projeta inflação de 4,4% em seu cenário de referência. As sinalizações mais recentes da instituição são de um corte maior da Selic em janeiro.

No relatório Focus desta segunda, a Selic média de 2017 passou de 11,63% ao ano para 11,53%. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o próximo ano era de 11,69%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 10,00% ao ano, ante 10,38% de uma semana antes. Há um mês, a projeção era de 11,25% ao ano para o final de 2017.