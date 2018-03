Previsão de déficit da Previdência subiu para R$ 196,6 bi, diz Planejamento

A previsão de déficit da Previdência Social aumentou e já se aproxima de R$ 200 bilhões em 2018, disse nesta quinta-feira, 22, o secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, George Soares. A estimativa oficial do governo neste ano aumentou de R$ 189,1 bilhões para R$ 196,6 bilhões.

Esse aumento é explicado especialmente pela previsão de não aprovação do projeto de renoeração da folha de pagamento.

No relatório de receitas e despesas do Planejamento divulgado no período da tarde, o governo prevê que a receita da Previdência cairá R$ 7,548 bilhões no ano apenas pela “não consideração da aprovação do projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamento, para alguns setores”.