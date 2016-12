Prévia do Ibovespa confirma Eletrobras ON na carteira de janeiro a abril/2017

A terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que será válida no período entre janeiro a abril de 2017, confirmou a inclusão da ação ordinária (ON) da Eletrobras, com peso de 0,597%. Na segunda prévia, divulgada em 16 de dezembro, a Eletrobras já aparecia, mas com peso superior, de 0,611%.

Assim como na primeira prévia, divulgada no dia 1º deste mês, e na segunda prévia, o papel com maior peso continua a ser Itaú Unibanco PN, com 10,640%. Bradesco PN aparece em segundo lugar, com 7,666%. A Ambev ON é a terceira colocada, com 7,156%. Petrobras PN ocupa a quarta posição, com 6,012%, seguida por Vale PNA, com 4,665%, Petrobras ON, com 4,633%, e Vale ON, de 3,949%.

LEIA TAMBÉM: Especialista alerta para as dietas conhecidas como ‘milagrosas’

A nova carteira teórica passa a valer na próxima segunda-feira, 2.