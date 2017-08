Presidente da Comissão Mista diz que cenário é ‘complexo’ para votação da meta

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Dário Berger (PMDB-SC), afirmou que o cenário nesta terça-feira, 29, é “complexo” para a votação do projeto de lei que altera para R$ 159 bilhões as metas fiscais de déficit para este e o próximo ano. A expectativa do Palácio do Planalto é aprovar a proposta no Congresso Nacional até quinta-feira, 31, quando termina o prazo para o governo enviar a Lei Orçamentária Anual (LOA).

“A impressão que eu tenho é que não vai ser muito fácil (aprovação da alteração nesta terça na CMO). Vai depender da hora que começarmos, porque certamente não teremos hora para terminar”, disse Berger ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ele também contou que pretende abrir a sessão da CMO no horário previsto, às 14h30, mas deve suspender a reunião do colegiado em seguida até que sejam “superadas questões regimentais”.