Premiê do Marrocos diz que aéreas do país querem adquirir mais aviões da Embraer

O primeiro-ministro de Marrocos, Saad Dine El Otomani, se reuniu nesta segunda-feira, 19, com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, falou sobre o interesse de empresas aéreas marroquinas em adquirir mais aeronaves da Embraer.

Otomani relatou ainda o grande número de passageiros nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro e Casablanca e disse também que está em fase final de negociação uma nova rota entre Fortaleza e Casablanca.

De acordo com o Planalto, os dois líderes falaram da necessidade de fechar acordo Mercosul-Marrocos e também discutiram itens de uma cooperação agropecuária. O premiê marroquino relatou interesse em apoio técnico da Embrapa.