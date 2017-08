Preço do etanol cai em 15 Estados e no Distrito Federal, revela ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 15 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Outras nove unidades da Federação registraram alta nos preços e em Roraima houve estabilidade. A ANP segue sem divulgar os valores nos postos do Amapá.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 0,12% na semana passada, de R$ 2,406 para R$ 2,403 o litro. No entanto, no período de um mês os preços do combustível subiram 11,87% nos postos paulistas.

LEIA TAMBÉM: Boeing prevê grande potencial de mercado para nova aeronave

A maior queda semanal, de 6,35%, ocorreu em Goiás. Na Paraíba o recuo médio foi de 2,64%. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve baixa de 0,61% no preço do etanol na semana passada sobre a anterior. No período de um mês, os valores do etanol recuaram apenas em Roraima, em 2,17%, e no Maranhão, com 1,16%.