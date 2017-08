PPI prevê venda de participação da Infraero em aeroportos já concedidos

“Considera-se que o objetivo central pretendido pelo governo federal com a participação da Infraero nessas concessões, durante os últimos cinco anos, foi alcançado, que foi o aprendizado com modelos privados de gestão aeroportuária”, cita o documento distribuído à imprensa.

No amplo pacote de privatização anunciado nesta quarta-feira, 23, pelo governo federal, o governo anuncia a intenção de vender a participação da Infraero nos aeroportos já concedidos à iniciativa privada de Guarulhos em São Paulo, Confins em Belo Horizonte, Brasília e, no Rio de Janeiro.

O calendário do governo prevê que o edital para a venda da participação da Infraero nos terminais será publicado no segundo trimestre de 2018 e o leilão ocorrerá no terceiro trimestre daquele ano. Não há detalhe se a venda será em bloco ou individualmente.