Plataformas ajudam a buscar investimentos em renda fixa

A proliferação dessas plataformas ajuda a democratizar o investimento em renda fixa e torna o mercado mais transparente. “O investidor consegue comparar rentabilidades sem ir ao banco e pode escolher de maneira mais fácil uma aplicação de acordo com seu perfil”, diz o professor de Finanças da Fecap, Joelson Sampaio. Ele destaca, porém, que nem sempre é possível encontrar alguns dos produtos mostrados pelos aplicativos. “Algumas aplicações estão acessíveis somente para determinado perfil de investidor. As taxas também podem variar”, diz.

“Trabalhei por 15 anos prestando serviços para bancos e nunca encontrei um site onde eu pudesse ver tudo o que era oferecido no mercado”, diz o desenvolvedor de software Francis Wagner, que criou o Renda Fixa em 2015, a partir de uma necessidade pessoal. Hoje, a plataforma tem 65 mil acessos por mês e já foi baixada em celulares 220 mil vezes.

Plataformas semelhantes, Jurus e Yubb também permitem consulta a títulos públicos e privados no mercado, bem como suas taxas, prazos e valores mínimos para aplicação. As ferramentas mostram quais títulos podem ou não ser vendidos antes do vencimento e em quais circunstâncias: liquidez diária, resgate permitido após período de carência ou papéis sem liquidez. Também apontam a incidência ou não do Imposto de Renda e quais são as alíquotas para cada prazo de aplicação.

Outra dessas plataformas é o site Banco Data, que replica e organiza informações entregues por instituições financeiras ao Banco Central. Lançado em 2016, o site permite visualizar balanços e comparar números de cerca de 300 bancos e corretoras. Além dos gigantes do varejo, é possível buscar informações também sobre instituições menores e mais jovens.

Para fundos, as fintechs Magnetis e Vérios possuem ferramentas online que mostram o desempenho histórico dessas aplicações. É possível ver a rentabilidade e comparar o desempenho de um ou mais fundos com o CDI, taxa que baliza aplicações conservadoras, e o Índice Bovespa, o principal indicador do mercado brasileiro de ações. Também é possível ver critérios mais complexos, como volatilidade e a relação entre risco e retorno.

O Banco Central tem em seu site ferramentas que permitem calcular o valor futuro de aplicações e corrigi-las de acordo com índices de inflação. AB3, por sua vez, permite calcular aplicações indexadas ao CDI. É possível também checar se títulos privados estão registrados no nome do investidor no site https://www.cetipmeusinvestimentos.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.