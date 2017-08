Planejamento fará ofensiva contra ‘boatos’

A preocupação do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, é não perder a batalha da comunicação. A intenção da área econômica é sair na frente, diferentemente da estratégia durante a discussão da reforma da Previdência, em que o governo precisou reagir a uma série de vídeos e campanhas de entidades como a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita (Anfip) que diziam não haver déficit na Previdência.

“Vamos desmentir vários boatos que estão surgindo nas mídias sociais”, disse ao Estadão/Broadcast o assessor especial do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima Junior. “Contar uma mentira várias vezes para parecer verdade, mas vamos lutar contra isso.”

O Ministério do Planejamento pretende lançar na semana que vem um portal para desmentir mitos e boatos que estão sendo disseminados em redes sociais sobre a mudança na gestão das carreiras dos servidores públicos. Servidores chegaram a compartilhar mensagens dizendo que o governo cortaria direitos e até mesmo reduziria salários de funcionários da ativa, medidas rechaçadas pela equipe econômica.

Parlamentares contrários passaram a ecoar esse discurso, o que dificultou a articulação no Congresso Nacional.

