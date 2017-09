PIB mostra que construção vive o pior período em décadas, diz SindusCon-SP

O setor de construção civil recebeu com pesar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta sexta-feira, 1, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostrou que a indústria da construção caiu 7% no segundo trimestre de 2017 na comparação com o mesmo período em 2016. Esse foi o pior desempenho entre todos os setores produtivos.

“A construção vive seu pior período em décadas. E a julgar pela queda nos investimentos, não há expectativa de melhora no curto prazo”, avalia o vice-presidente de Economia do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), Eduardo Zaidan.

LEIA TAMBÉM: Juíza federal derruba aumento dos combustíveis

Ele observa que a formação bruta de capital fixo, indicador do volume de investimentos, foi reduzida em 6,5% no segundo trimestre de 2017 em comparação com o mesmo trimestre de 2016. Com isso, a taxa de investimentos atingiu o patamar de 15,5% do PIB nacional, considerado muito baixo pelo sindicato.