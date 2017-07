PF põe Papel Fantasma contra fraudes em previdências municipais

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 6, a operação Papel Fantasma, para apurar supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo a aquisição de papéis sem lastro por fundos de investimentos cujos principais cotistas são Institutos de Previdência Municipais.

De acordo com a PF, o inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e tem como alvo administradores de uma corretora de valores que teriam adquirido diretamente títulos conhecidos como debêntures, emitidos por uma suposta empresa fantasma com patrimônio incompatível com os títulos que emitiu. Os diretores dessa empresa eram os sócios da corretora de valores.

LEIA TAMBÉM: Eunício lamentou tentativa de invasão do Congresso por policiais

As investigações identificaram seis fundos que investiram nesses papéis, segundo a PF. Os principais cotistas desses fundos eram Institutos de previdência municipais.