Pezão: Jucá e Meirelles ‘ficaram de ver’ montante do FEX que poderá ser liberado

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), confirmou nesta quarta-feira, 22, que o presidente Michel Temer sinalizou nesta quarta-feira, 22, durante reunião com governadores, com a liberação para Estados produtores de mais recursos do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX).

Esse fundo é a forma de compensar os Estados pela perda com a desoneração do ICMS nas exportações concedida pela Lei Kandir. A sinalização faz parte da estratégia do governo federal em troca de apoio dos governadores para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional.

Segundo Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), se comprometeram a tratar da liberação, que é autorizada por meio de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional ou Medida Provisória (MP). “O Romero e o Henrique ficaram de ver o valor”, afirmou Pezão ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.