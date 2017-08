Petróleo e preços de derivados afetam resultados da Petrobras no 2º trimestre

A movimentação do petróleo e a redução dos preços de derivados em reais no segundo trimestre foram alguns dos motivos que impediram a Petrobras de divulgar resultados melhores. Ainda assim, a estatal conseguiu reduzir o endividamento e gerar caixa, fatores que foram destaques positivos do balanço. O ponto de atenção dos agentes do mercado continua a ser o declínio dos investimentos, o que pode comprometer a produção futura da empresa. A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 316 milhões no segundo trimestre deste ano, com queda de 14,6% ante lucro líquido de R$ 370 milhões no mesmo período de 2016 e declínio de 93% em relação ao ganho de R$ 4,449 bilhões nos três meses imediatamente anteriores, conforme os números atribuíveis aos acionistas.

Profissionais ouvidos pelo Broadcast consideraram os números da petroleira no geral bons, embora não tão fortes quanto os observados no primeiro trimestre do ano. Eles chamaram atenção para o fato de o endividamento líquido em dólares ter encerrado o primeiro semestre em US$ 89,263 bilhões, com queda de 7% ante os US$ 96,381 bilhões registrados no fim de 2016, indicando transferência do valor da empresa dos credores para os acionistas.

LEIA TAMBÉM: Lídice da Mata encerra leitura de voto e pede rejeição da reforma trabalhista

Quanto ao fluxo de caixa livre, ficou positivo em R$ 9,354 bilhões ao final do segundo trimestre. Trata-se do novo trimestre consecutivo no azul.