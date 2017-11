Petrobras se reúne com empregados e deve apresentar nova proposta

A primeira proposta foi rejeitada em assembleias da categoria no dia 14 de setembro. A empresa propôs ajuste salarial de 1,73% e redução da remuneração de horas extras, ajustando a companhia ao que prevê a Constituição. Atualmente, a estatal remunera em 100% as horas trabalhadas além da jornada diária, e não 50% como prevê a Constituição.

A FUP e outros sindicatos que reúnem petroleiros do País inteiro afirmam que não vai aceitar a perda de direitos conquistados em outras campanhas salariais e acenam com a possibilidade de uma greve, se a Petrobras não melhorar a proposta.

Nesta sexta, os petroleiros, junto com várias outras categorias, também realizam o Dia Nacional de Luta, convocado pelas centrais sindicais contra a retirada de direitos feita pelo atual governo.

“A contrarreforma trabalhista entra em vigor no dia 11, acabando com direitos históricos, fragilizando as relações de trabalho, oficializando o ‘bico’ e alterando profundamente a legislação trabalhista, que passa agora a proteger o patrão, em vez do trabalhador”, afirma o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo (Sindipetro-SP) em seu site.