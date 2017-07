Petrobras reajusta GLP industrial e comercial em 8%

Foto: Arquivo / O Liberal

A Petrobras anunciou reajuste dos preços de venda às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de 8% com vigência a partir desta sexta-feira, 28.

Em nota, o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) chamou o aumento do preço de preocupante. “(O reajuste) afasta ainda mais o preço interno dos valores praticados no mercado internacional, impactando justamente setores que precisam reduzir custos”, diz em nota do sindicato.

Com a mudança de preços, o Sindigás calcula que o valor do produto destinado a embalagens maiores que 13 quilos ficará 46% acima da paridade de importação. O sindicato declarou ainda que, segundo informações que as distribuidoras receberam da Petrobras, o aumento de preço será entre 7,8% e 8,4%, dependendo do polo de suprimento.