Petrobras reajusta diesel em 2,7% e gasolina em 1,8% nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 3, um aumento de 1,8% nos preços da gasolina e de 2,7% nos preços do diesel nas refinarias. Esse é o primeiro aumento nos preços dos combustíveis desde que a companhia anunciou as novas regras da política de preços, que permitem à estatal aumentar a frequência de seus ajustes. A mudança foi divulgada na última sexta-feira, quando a Petrobras reduziu em 5,9% o preço da gasolina e em 4,8% o do diesel.