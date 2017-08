Petrobras inicia fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai

A Petrobras informou o início da fase não vinculante do processo de venda de ativos no Paraguai, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14. Nessa etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior recebem o memorando descritivo com informações mais detalhadas sobre os ativos em questão.

Os interessados têm acesso ainda a instruções a respeito do processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes.

De acordo com a petroleira, essa divulgação ao mercado está em consonância com a sistemática para desinvestimentos da empresa e está alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).