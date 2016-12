Petrobras convoca acionistas para assembleia sobre vendas de Liquigás e Suape

A Petrobras convoca os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária em 31 de janeiro de 2017, para aprovar as vendas da Liquigás e da Petroquímica Suape.

A proposta de venda da totalidade das ações detidas na Liquigás Distribuidora à

Ultragaz, da Ultrapar, é pelo valor de R$ 2,665 bilhões, enquanto a venda da participação na Petroquímica Suape e na Citepe (Companhia Integrada Têxtil de

Pernambuco) para o Grupo Petrotemex e Dak Americas, por US$ 385 milhões.

Ambas as transações se dão no contexto do programa de desinvestimentos da estatal, cuja meta aprovada para o período entre 2015 e 2016 era de US$ 15,1 bilhões. Entretanto, até o momento, a cifra alcança US$ 13,6 bilhões no biênio.