Petrobras confirma oferta de títulos globais e nova oferta de recompra

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira, 9, que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) planeja oferecer títulos no mercado norte-americano em uma nova emissão, conforme noticiado mais cedo pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras e a emissão está sujeita às condições de mercado.

Segundo a estatal, a PGF pretende usar os recursos da venda dos títulos para recomprar títulos antigos entregues e aceitos para recompra pela PGF e usar qualquer recurso remanescente para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas a vencer.

A Petrobras também anunciou o início da oferta de recompra pela PGF de sete títulos até o limite de US$ 2 bilhões, de acordo com uma ordem de prioridade. A oferta de recompra, que vai expirar às 23h59, horário de Nova York, em 6 de fevereiro, está condicionada à nova emissão, entre outras condições.

Títulos

A primeira prioridade de recompra é do título 3,000% Global Notes, em seguida aparecem os Floating Rate Global Notes com vencimento em janeiro de 2019. Em terceiro lugar, os 7,875% Global Notes com vencimento em março de 2019, seguidos dos 3,25% Global Notes com vencimento em abril de 2019; dos 5,75% Global Notes com vencimento em janeiro de 2020; dos 4,875% Global Notes com vencimento em março de 2020 e, por último, dos Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020.

Detentores de títulos que forem entregues e não retirados até as 17 horas, pelo horário de Nova York, de 23 de janeiro, e aceitos para a recompra, serão elegíveis ao recebimento do pagamento total, que inclui um prêmio pela entrega antecipada. Detentores de títulos antigos de qualquer série entregues após esta data de expiração antecipada, receberão apenas o pagamento correspondente pela oferta de recompra, sem o prêmio. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.