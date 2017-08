Pequenos varejistas voltam a demandar crédito do atacado, diz Serasa

As redes de varejo voltaram a demandar crédito junto a atacadistas e distribuidores, segundo dados da Serasa Experian divulgados durante evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad). A procura por crédito subiu 5,5% no primeiro semestre de 2017 na comparação com igual período do ano anterior, o que a Serasa avalia como um sinal de que melhorou a demanda de pequenos mercadinhos por reabastecimento dos estoques.

O crédito do atacado ao varejo é concedido na forma de prazo de pagamento mais largo para mercadorias adquiridas. Segundo Paulo Melo, diretor Institucional da Serasa, a maior parte das vendas dos atacadistas ocorre dessa forma. Pequenas redes de varejo de vizinhança são os clientes dessas empresas de distribuição.

A Serasa destacou que as consultas de atacadistas sobre crédito ao varejo aumentaram nessa primeira metade do ano depois de uma queda em 2016. No primeiro semestre do ano passado, essa procura por crédito havia caído 13,8% na comparação com igual período de 2015.