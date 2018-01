Pela Previdência, Marun tenta buscar apoio da indústria

Escalado pelo presidente Michel Temer para fazer a defesa da reforma da Previdência, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, vai nesta terça-feira, 16, para São Paulo para um almoço com a direção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Na quinta-feira, 18, Marun repetirá o modelo de reunião com representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que não participou dos encontros com Temer e ministros no fim de semana, almoçou nesta segunda-feira, 15, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para afinar o discurso e as ações do governo pela reforma.

Antes da reunião com Meirelles, Marun participou de um encontro com o presidente, os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência) e também com o chefe interino da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que está como substituto do ministro Eliseu Padilha, que está de férias até esta quarta-feira, 17.