Pela 1ª vez em seis anos, empresas conseguem reduzir endividamento

Segundo Alexandre Castanheira, responsável pela área de mercado de capitais de renda fixa do Morgan Stanley, parte da redução das dívidas veio do câmbio. “As empresas que tinham endividamento em dólar, que caiu de R$ 4 para pouco mais de R$ 3, conseguiram reduzir a alavancagem sem fazer muita coisa.”

Diferentes indicadores apontam para essa melhora. Dados da Economática mostram que as empresas de capital aberto (com ações na Bolsa) encerraram o segundo trimestre com dívidas líquidas de R$ 533,5 bilhões, montante 1,4% inferior ao de igual período de 2016. Foi a primeira queda após seis anos de crescimento. O valor exclui a Petrobrás que, sozinha, reduziu seu endividamento em 11% no período.

Após registrar níveis alarmantes, o que levou a número recorde de pedidos de recuperação judicial, o nível de endividamento das empresas brasileiras, especialmente as de grande porte, começa a cair. Há um esforço extra em renegociar as dívidas para estarem mais bem preparadas para a recuperação da economia, que deve se intensificar a partir de 2018.

Também houve movimento grande das empresas em trocar dívidas de curto prazo por longo prazo e dívidas mais caras por mais baratas nos mercados de capital local e internacional. Houve ainda venda de ativos, fechamento de unidades e otimização de operações.

“Há empresas que conseguiram reduzir custos, aumentar a produtividade, redefinir linhas de produtos e se reposicionar no mercado”, acrescenta o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados.

Relatório do Santander com base nos balanços das empresas listadas no Ibovespa indica que, no quarto trimestre de 2015, no ápice da crise, as empresas levariam 3,7 anos para pagar suas dívidas com base na geração de caixa no período.

No trimestre passado, esse período foi reduzido a 2,1 anos. “Ainda está acima da média histórica, de 1,5 ano, mas a tendência é declinante”, afirma Daniel Gewehr, estrategista-chefe da área de análise do Santander. “Entre o fim de 2015 e início de 2016, os investidores estavam com medo da alavancagem das empresas, mas hoje essa questão não preocupa mais.”

No caso das companhias de capital fechado, normalmente de menor porte e com menos acesso ao crédito bancário, dados do Centro de Estudos do Instituto Ibmec (Cemec) mostram que o porcentual de empresas que não tinha capacidade de pagar suas dívidas ficou estável em 35,6% em 2016. Os balanços desse grupo só são divulgados anualmente.

Riscos

O mesmo estudo, envolvendo 1.349 empresas não financeiras (exceto a Petrobrás), mostra que, nas companhias abertas, 46,4% estavam sem condições de honrar as dívidas com juros no primeiro trimestre, fatia que era de 49,8% em 2015 e de 47,7% no ano passado.

Carlos Rocca, diretor do Cemec, ressalta que, apesar da melhora, cerca de metade das empresas ainda apresenta situação financeira problemática, principalmente as de médio e pequeno porte. “Isso pode comprometer a capacidade de respostas dessas empresas aos sinais de recuperação da demanda observados nos primeiros meses de 2017 ou mesmo dificultar a consolidação desse ciclo.”

Rocca também vê riscos de reversão no quadro de recuperação se as reformas econômicas para o controle das contas fiscais não forem aprovadas.

Outro indicador do processo de melhora do endividamento das empresas é a redução de pedidos de recuperação judicial. De acordo com a Serasa Experian, de janeiro a julho de 2016 foram registrados 1.098 pedidos em todos os setores, número que este ano está em 814, ou 25,8% menor.

A redução foi ainda maior no segmento de indústrias especificamente. Caiu 30%, de 254 pedidos de recuperação no ano passado para 177 neste ano.

Investimentos

Alessandro Zema, responsável pelo Banco de Investimentos do Morgan Stanley, ressalta que, mesmo reduzindo as dívidas antigas, ainda não se vê, como nos períodos de crescimento, as empresas tomando dívida para viabilizar investimentos, principalmente em aumento de capacidade.

“Ainda estamos longe de voltar os investimentos porque a ociosidade segue muito elevada nas empresas”, afirma José Roberto Afonso, pesquisador do Ibre, da Fundação Getúlio Vargas, e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Na opinão dele, cenário mais complicado pode ocorrer quando as empresas se depararem com uma nova taxa de juros a ser cobrada pelo BNDES, a TLP, que deve substituir e TJLP. “É desanimador, porque se pretende encarecer e, pior, diminuir a oferta de crédito pelo BNDES.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.