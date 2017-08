‘Passou do momento de mudar a regra fiscal’, diz Nelson Barbosa

Ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, o economista Nelson Barbosa avalia que a meta fiscal que considera as despesas e receitas sem contar o pagamento dos juros da dívida não funciona mais. Para ele, é preciso mudar a âncora fiscal para uma meta simples que leve em conta apenas as despesas públicas. O debate em torno da importância da meta cresceu entre os economistas depois que o governo admitiu que poderá rever a meta fiscal deste ano, que prevê rombo de até R$ 139 bilhões.

Mais uma vez o governo corre atrás da meta e deve alterá-la. Não é uma corrida inglória?

LEIA TAMBÉM: Caixa lidera ranking de reclamações contra instituições financeiras no 2º tri

Passou do momento de o Brasil mudar sua regra fiscal. Não é simplesmente um problema de mudar o valor da meta. Devemos evoluir de uma meta de resultado para uma meta de gasto. O governo, como qualquer agente econômico, tem muito mais controle sobre o que gasta do que sobre o que recebe. O principal motivo de descumprimento da meta deste ano, o que é muito provável, é a frustração de receita. Não é excesso de gasto. O governo, na verdade, está abaixo do gasto que ele mesmo propôs.